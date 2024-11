Gaeta.it - Torna la protesta studentesca a Torino: manifestanti contro il governo e in sostegno della Palestina

Asi è registrata una nuova ondata di tensione durante il corteo organizzato da studenti e attivisti che si sono uniti per esprimere il loro dissenso nei confronti delle politiche governative e per manifestare solidarietà alla. La manifestazione, che ha attirato una folla di giovani, ha avuto come punto centrale piazza Castello, dove le forze dell'ordine erano in attesa di arginare i.Strae forze dell'ordineIl corteo, partito dal centrocittà, ha visto un aumentotensione quando i partecipanti hanno cercato di avvicinarsi alla Prefettura. Le forze dell'ordine, pronte a mantenere l'ordine pubblico, hanno bloccato l'accesso al portone dell'edificio, creando un momento di alta tensione. Alcuni, decisi a far sentire la loro voce, sono stati respinti durante il tentativo di approccio, suscitando reazioni die disappunto tra la folla.