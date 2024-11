Ilfattoquotidiano.it - Ita-Lufthansa, la crisi di governo in Germania può far slittare ancora l’operazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nuova intesa al fotofinish tra Ita e: il testo è stato inviato a Bruxelles, si attende ora il via libera definitivo della Commissione europea alla luce delle correzioni a tutela della concorrenza. Mef e tedeschi si dicono per l’ennesima vota fiduciosi di poter ricevere a breve l’ok dalla Commissione.Il responso dell’Antitrust europea è di nuovo rinviato entro fine anno. Dopo quasi tre anni di trattative, il negoziato tra Ita ein alto mare. I tempi di questo matrimonio sono maggiori di quelli di una riforma costituzionale di un grande Paese.L’imminentedeltedesco impedirà adi siglare qualsiasi accordo con il Ministero dell’Economia, il Mef, proprietario di Ita Airwais. A questo punto probabilmente scadrà il termine per la consegna alla Commissione europea del piano per l’integrazione tra Ita e