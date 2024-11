Velvetgossip.it - Ilary Blasi, avete visto dove vive? Una reggia nel cuore di Roma

Leggi su Velvetgossip.it

è ancora alle prese con la separazione da Francesco Totti. Nonostante entrambi si siano ricostruiti una vita dopo la scelta di separarsi, per le vie legali ancora non sarebbe tutto definito. Quel che è certo è che la villa all’Eur resterà alla showgirl. Ed è una vera e propria chicca.Situata nel prestigioso quartiere dell’Eur, la villa diè un gioiello contemporaneo che unisce stile, eleganza e comfort. Dopo la separazione da Francesco Totti, è stata la showgirl ad ottenere la residenza fissa nella lussuosa villa nel quartiere di Casal Palocco,insieme ai suoi figli.e la casa a Casal Palocco, foto Ansa – VelvetGossipApprezzata per il suo carisma e la sua versatilità,nell’ultimo anno è spesso stata sotto i riflettori per via della fine del suo matrimonio con Francesco Totti.