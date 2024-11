Lettera43.it - Elon Musk cerca persone con QI alto che lavorino gratis 80 ore a settimana nel nuovo dipartimento

IlDipartimento per l’efficienza governativa (Doge), una sorta di ufficio non federale che aiuterà l’amministrazione Trump a snellire la burocrazia e tagliare le spese pubbliche ritenute inutili, punta a risparmiare proprio su tutto, anche su chi ci lavorerà.e Vivek Ramaswamy, i due imprenditori che guideranno il Doge, stannondo americani «rivoluzionari dello small-governament» – cioè libertari convinti che lo Stato si debba ritirare dalla cosa pubblica il più possibile – che abbiano «un altissimo IQ» e che siano disposti a «lavorare oltre 80 ore alla» a retribuzione zero. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato sull’account X del dipartimento: «Se corrisponde al tuo profilo, invia un DM a questo account con il tuo CV.& Vivek esamineranno il primo 1 per cento dei candidati».