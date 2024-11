Oasport.it - Sinner sfida Medvedev per la semifinale. Ma Fritz-De Minaur potrebbe già essere risolutiva

Ad un solo set dalla qualificazione alle semifinali, Janniksarà ancora protagonista nella serata delle ATP Finals 2024. Il numero uno del mondo scenderà in campo per il terzo ed ultimo match della fase a gironi, affrontando il russo Daniil, in unacheanche già vedere l’azzurro qualificato ancora prima di giocare, ma tutto questo dipenderà dall’esito dell’incontro del pomeriggio tra Taylored Alex de.Jannik, però, non è un giocatore che fa calcoli e sicuramente al momento dell’ingresso in campo penserà solo a vincere il suo terzo incontro a Torino contro un avversario che in questo 2024 ha già incontrato svariate volte. Dai dolcissimi ricordi di Australian Open e US Open, ma anche la dolorosa sconfitta al quinto set nei quarti di Wimbledon. Finora è stato undavvero eccellente, addirittura in crescita da un match all’altro, anche perchè all’esordio con denon c’era probabilmente bisogno di uno Jannik al 100%, mentre conl’azzurro è stato perfetto nei momenti salienti dell’incontro.