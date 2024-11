Lanazione.it - Olio nuovo, “basse rese, ma prodotto eccellente. Costa tra 18 e 20 euro al chilo, ecco perché non è caro”

Leggi su Lanazione.it

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 13 novembre 2024 – La stagione olearia 2024 è particolarmente impegnativa per i produttori italiani. “In tavola avremo undi qualità. E non si dica che costerà troppo,il prezzo del nostroextravergine è assolutamente congruo. Ora vi spiego”. Matteo Mugelli, proprietario dell'azienda agricola Torre Bianca a San Casciano Val di Pesa e elaiotecnico esperto, dunque specializzato in tutto quel che concerne l’estrazione dell’, descrive un'annata particolare per la produzione diextravergine d’oliva, con una resa più bassa del previsto, ma con unin tavola che sarà particolarmente. Purtroppo, ci spiega, “la mancanza di piogge e le alte temperature estive hanno rallentato la maturazione delle olive”.