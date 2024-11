Mistermovie.it - Mister Movie | Nuova Trilogia di Star Wars: Simon Kinberg Pronto a Creare una Saga Inedita

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il celebre produttore e sceneggiatoreè stato scelto per guidare unadi, una notizia che ha acceso l’entusiasmo dei fan. La decisione di coinvolgerlo è attribuita alla sua esperienza con Lucasfilm e alla solida collaborazione con Carrie Beck, dirigente creativa della Lucasfilm, e Dave Filoni, direttore creativo, entrambi veterani del franchise.e il Suo Legame con l’Universo diKathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha contattatodirettamente, ricordando il precedente interesse manifestato nel 2018 per un progetto su Boba Fett, un’indicazione che la sua familiarità con il mondo dirappresenta un valore aggiunto per l’imminente.UnaStoria per il Futuro del FranchiseLe speculazioni sulla trama dellasono al centro del dibattito: Variety riporta che l’intenzione attuale è di sviluppare unacompletamente, slegata dagli eventi della Skywalker