Bergamonews.it - Ferrari Club Caprino, i soci in visita a Maranello. I vertici incontrano Sainz: “Spiazzati dalla sua gentilezza”

Bergamasco. Per ilBergamasco quella di lunedì 11 novembre resterà una data scolpita a caratteri cubitali nella mente deipartecipanti allain Fabbrica, dove hanno avuto l’occasione di vedere dal vivo come nasce e si sviluppa una super car del cavallino Rampante e hanno avuto modo di entrare nel cuore del reparto corse, ammirando le Formula 1 clienti.Ihanno pranzato insieme all’ingegnere Filippo Petrucci, responsabile delle Formula Uno clienti e responsabile di pista degli eventi a loro riservati. Con Petrucci ilha in comune l’inizio dell’avventura in: l’ingegnere è entrato ine la nascita delsono infatti avvenute nello stesso anno, il 1995.In occasione dellaPetrucci è stato premiato dalbergamasco con il trofeo alla carriera che ogni anno viene consegnato a personaggi di prestigio.