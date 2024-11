Prima assoluta di ‘Femmina infame’ al Teatro Palladium di Roma

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Il 21 novembre 2024 ildiospita ladi Femmina infame. Storia di Caterina de’ Medici bruciata come strega professa, opera dimusicale ideata da Guido Barbieri con musiche di Giorgio Battistelli, Tomas Luis de Victoria, Francesco Filidei, Lou Harrison, Lorenzo Pagliei e Gabriella Schiavone. Promosso dalla Fondazione Flavio Vespasiano in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre), lo spettacolo si propone come un’intensa riflessione sulla condizione delle donne vittime di violenze e ingiustizie storiche.Foto di Giovanni Albore via HF4Interpretata dalla pluripremiata attrice Elena Bucci (Premio Ubu 2016, Premio Eleonora Duse 2016, Premio Hystrio – ANCT 2017, Premio ERF 2022 alla carriera), Femmina infame racconta la vita tragica di Caterina de’ Medici, una donna condannata al rogo come strega, in una vicenda che pone in contrasto il destino crudele della protagonista con quello glorioso della sua omonima regina di Francia.