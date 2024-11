Lettera43.it - Gli 007 di Mosca: «Washington al lavoro per rimuovere l’arrogante Zelensky»

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Secondo il servizio di intelligence estera russo (Svr), citato dalla Tass, il dipartimento di Stato americano sta lavorando perVolodymyr» dalla carica di presidente dell’Ucraina., spiegano gli 007 di, «continua a lavorare su scenari di sostituzione dell’attuale leadership in Ucraina, se necessario» e sta valutando la possibilità di spingere per «elezioni presidenziali e parlamentari nel corso del 2025», a guerra ancora in corso.Volodymyre Donald Trump (Getty Images).Donald Trump Jr prende in giro: «38 giorni alla fine della paghetta»Intanto Donald Trump Jr, rievocando sui social la promessa di suo padre in campagna elettorale di tagliare i fondi per l’Ucraina nel suo sforzo bellico contro l’invasione russa, ha preso in giroscrivendo che la «paghetta» del leader di Kyiv terminerà quando suo padre tornerà alla Casa Bianca.