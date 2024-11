.com - Eccellenza / Lassù non demorde nessuno: per il campionato sarà sfida a tre?

Vincono convincendo a pieno le primedella classe. K Sport, Chiesanuova e Maceratese possono mantenere fino alla fine sul filo del rasoio il. L’Urbania sale al quarto posto, per il Fabriano Cerreto quello di Monturano somiglia ad un vero e proprio blitz-salvezzaVallesina, 11 novembre 2024 – Vincono, convincono e non subiscono. Il falsetto della decima giornata per tutte le fantastiche quattroè stato proprio questo. K Sport Montecchio, Chiesanuova, Maceratese ed Urbania hanno fatto la voce roca tra le mura amiche. Di quelle che rimbombano, roboanti, per tramandare il messaggio con la decisione necessaria ad imporsi nella bagarre dell’alta classifica. I pesaresi attraverso la quinta meraviglia consecutiva hanno rinforzato la prima posizione in graduatoria. Seppur a braccetto con il Chiesanuova che, nel mendell’ennesimavincente lanciata dalla squadra di Beppe Magi ai Portuali, è tornata a fare il suo senza offrire spiragli all’Osimana.