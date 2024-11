Bergamonews.it - Bicitv Awards 2024: l’Italia del ciclismo si è riunita per il 10° anno a Nembro

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

. Nella serata di venerdì 8 novembre l’Auditorium Modernissimo di, per il decimoconsecutivo, è tornato ad essere la casa dei campioni delin occasione dei, la manifestazione organizzato dalla redazione die condotta da Giorgio Torre e Valerio Villa.Un evento che, ancora una volta, ha confermato il suo valore a livello nazionale, una serata che uniscedelda Nord a Sud.Sul palco sono stati celebrati 52 atleti, in rappresentanza di 12 regioni: dalla Lombardia alla Puglia, dalla Sardegna al Friuli Venezia Giulia, dal Veneto alla Toscana, passando poi per il Lazio, l’Emilia Romagna, il Piemonte, il Trentino Alto Adige, la Valle d’Aosta e Liguria.Sono stati premiati i primi classificati di ogni categoria delleCharts: Elite e Under 23, Juniores maschili e femminili, Allievi e Donne Allieve, Esordienti maschili e femminili del primo e secondoe le quattro categorie giovanili della MTB.