Schlein a Meloni | Mai mangiato caviale no a purghe lavoratori con olio ricino

“Io dinon ne ho mai, ma nemmeno posso sopportare che ivengano purgati condi; quindi continueremo a stare al loro fianco.si occupi, invece, del salario minimo che ha negato a 3 milioni e mezzo die lavoratrici che non ce la fanno più e non arrivano a fine mese anche se lavorano”. Così la segretaria del Pd, Ellyha risposto alla premier Giorgiache arrivando al vertice Ue informale di Budapest aveva detto di difendere i diritti sindacali meglio della “sinistra al”.“Ieri Ellyha detto che io svilisco i diritti sindacali perché ad una trasmissione radiofonica, diciamo leggera, ho risposto a un sms in modo leggero dicendo che non mi sentivo bene ma ero comunque a fare il mio lavoro perché, come voi capite benissimo, qui non c’è nessuno che mi possa sostituire in questo senso.