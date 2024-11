Lettera43.it - Nissan, crollano le vendite: tagliati 9 mila posti di lavoro

Anche laè stata travolta dalla crisi dell’auto. A testimonianza di una «situazione grave», come ha spiegato il gruppo in una nota, i numeri: 9die riduzione del 20 per cento della capacità globale. La casa giapponese si pone così l’obiettivo di risparmiare circa 2,4 miliardi di euro l’anno, riadattando la propria dimensione alle prospettive (sempre più basse), di vendita. intanto i vertici dell’azienda, compreso il ceo Makoto Uchida, hanno deciso di dimezzare il loro compenso a partire da novembre.: «Stiamo adottando misure urgenti per invertire la rotta»Per comprendere quanto sia difficile la situazione, vengono ancora in ausilio i numeri, pubblicati dalla stessa, relativi al bilancio del semestre da marzo a settembre:ridotte a 1,6 milioni e utili crollati da 1,8 miliardi a poco più di 100 milioni di euro.