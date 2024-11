Gino Panaiia tragico epilogo | ritrovato il corpo del 25enne scomparso nella notte di Halloween

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Fino a poche ore fa sui social si susseguivano gli appelli per aiutare a ritrovare, le esortazioni alle forze dell’ordine di non interrompere le ricerche. Purtroppo, la notizia più temuta è stata diffusa dai carabinieri.E’ morto ilche dalladierada Zibido San Giacomo, piccolo centro in provincia di Milano.Ildel giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco nel Naviglio Pavese, nel tratto tra Casarile (Milano) e Rognano (Pavia).Secondo le prime informazioni, nelle vicinanze del luogo dove ilera sparito nel nulla, i carabinieri hanno trovato un borsone con all’interno 20 chili di eroina e, a parte, 1.100 grammi della stessa droga avvolti nel cellophane.Per questo i militari starebbero valutando l’ipotesi di un regolamento di contiLatra giovedì e venerdì,aveva trascorso la serata con gli amici in un locale a Zibido ed era stato ripreso dalle telecamere del locale per l’ultima volta in pienamentre si allontanava sul suo scooter.