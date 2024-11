Cinema | Immagina Film Festival kermesse di video danza e film all’Art Garage

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Da domani, venerdì 8 a domenica 10 novembre 2024, “”, giunto alla VI edizione e iniziato il 5 novembre in Arta Pozzuoli (Via Bognar, 21), vedrà un fine settimana nutrito di proiezioni, spettacoli e incontri speciali con ospiti straordinari. Ladisperimentali, a ingresso libero, che si concentra principalmente sull’interazione tra lae le tecniche del, esplorando le possibilità e i confini di queste forme d’arte, è organizzata e promossa da Art, il centro di produzione delle arti performative contemporanee che da sempre si dedica, oltre alla produzione della, anche alla diffusione delle arti visive in ogni sua forma attraverso l’organizzazione di mostre, proiezioni, incontri,. Modereranno gli incontri Manuela Barbato e Giuseppe Borrone.