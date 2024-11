Sport.quotidiano.net - Oggi in campo a Castelfidardo. La Civitanovese ritrova Spagna per la gara di Coppa Italia

Dopo quasi 40 giorni di assenza, il bomber Stefanoè pronto a tornare ine guidare l’offensiva rossoblù. Lo faràin occasione della trasferta che vedrà laimpegnata suldel, match dei trentaduesimi dicui i rossoblù di Sante Alfonsi hanno avuto accesso grazie ai precedenti successi ottenuti contro Fermana e Chieti. Quella odierna sarà unasecca e chi otterrà la vittoria andrà direttamente ai sedicesimi. Trasferta vietata ai tifosi ospiti, allo stadio Mancini l’arbitro Morello di Tivoli darà il fischio d’inizio alle 14.30. Non sono previsti i tempi supplementari, in caso di parità nei novanta minuti si andrà direttamente ai calci di rigore. Trattandosi dipotrà dunque scendere inpoiché la sua squalifica vale soltanto per il campionato.