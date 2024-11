Ilrestodelcarlino.it - Montecarotto, mucche e pecore nel fango: azienda agricola nei guai

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona), 6 novembre 2024- Blitz dei militari del nucleo carabinieri forestale di Arcevia assieme al servizio Veterinario di Ancona, adove hanno sequestrato 8 animali domestici - 4 bovini e 4 ovini – detenuti presso un’in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Gli animali, non iscritti alle anagrafi veterinarie, risultavano detenuti in luoghi con un quantitativo eccessivo di letame e abbeveratoi privi di acqua. Inoltre le aree di allevamento risultavano pericolose per l’incolumità degli animali, con spuntoni in ferro e reti taglienti. Nel corso del controllo i carabinieri Forestali hanno accertato anche la presenza di oltre 200 metri cubi di letame accumulato in aree non idonee e con pericolo di dilavamento ed inquinamento delle falde acquifere.