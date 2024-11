Ilrestodelcarlino.it - Elezioni in Emilia Romagna: tutti i nomi dei 547 candidati

Bologna, 6 novembre 2024 – Leinsono a un passo e il ritorno alle urne per quasi 3,6 milioni di elettori è sempre più vicino. Si svolgeranno domenica 17 dalle ore 7 alle 23, e lunedì 18 dalle 7 alle 15 le votazioni in 330 comuni per eleggere il presidente di regione e i 50 consiglieri dell’assemblea legislativa.presidente della Regione Sono quattro, una donna e tre uomini, ialla presidenza della Giunta della Regione. Partiamo da Michele de Pascale per il centrosinistra appoggiato da cinque liste (Pd, Alleanza Verdi e Sinistra,Futura, Movimento 5 stelle e la sua lista civica). L’unica donna in lizza è Elena Ugolini, appoggiata dal centro destra con 4 liste (ossia la sua civica, Fratelli d’Italia, Forza Italia e la Lega). Abbiamo poi Federico Serra con il partito promosso da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Pci e infine Luca Teodori con la sua lista Lealtà, coerenza, verità.