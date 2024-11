Liberoquotidiano.it - "Sarete arroganti": il segno che non deve ferire gli altri, l'oroscopo

ARIETE Innumerevoli personaggi del passato appartengono al vostro, e tutti vengono ricordati anche come amanti di valore: Napoleone, Mata Hari. Voi avete messo un po' da parte le vostre virtù amorose, perché troppo concentrati sul guadagno e sul successo, adesso però avete l'occasione di riscattarvi. Marte guerriero e amante, è ora capace di vincere ogni vostra resistenza. Fortuna. TORO Anche la vita sentimentale sarà decisamente più serena, grazie all'eclettico Mercurio non più in opposizione daldello Scorpione, Venere diventerà bellissima con Plutone, questi sono aspetti piuttosto fortunati per i soldi: soluzioni oggi stesso. Tenete però presente l'ostacolo di Marte, tornate a ripetere le sensuali lezioni di piano, proprio come un tempo. Viaggi in vista. GEMELLI Lo spirito competitivo è alto, ma non possiamo prevedere risultati immediati, siete dispersivi, non organizzati, molto presi da un pensiero privato (un ricordo?).