Ilfoglio.it - No caro Vasco, quelli di oggi non sono i nazi che imprigionarono tuo padre

Leggi tutto su Ilfoglio.it

In un articolo apparso sulla Repubblica della scorsa settimana, Valeria Rusconi sottolineava le parole cheRossi ha scritto in questi giorni come rivolgendole al(morto a 56 anni). Il quale nel 1943 da soldato italiano che non ne voleva sapere di continuare a combattere dalla parte di Hitler, era stato fatto prigioniero dai tedeschi e tenuto per due anni in un campo di lavori forzati. Nell’usare come punto di riferimento quello che sta accadendonella politica italiana, Rossi figlio si è rivolto ale alla sua memoria così: “Non ci crederai, papà , matornati, lupi travestiti da agnelli. Bulli, arroganti, la loro propaganda e la stessa ignoranza”. E dunque, stando al significato delle parole se le parole hanno un significato, Arianna Meloni, Italo Bocchino, Igo La Russa, Gennaro Sangiuliano, fors’anche e almeno un po’ il ministro Alessandro Giuli, quel Luciano Lanna che la Meloni ha nominato direttore del Centro del libro e che ha appena pubblicato un cospicuo volume dedicato a una figura chiave della cultura italiana del Novecento quale Augusto Del Noce, ebbene tutti costoroil corrispondente puntuale dei guardiani dei campi di concentramentoove Rossipassò due anni della sua giovinezza, se non addirittura il corrispondente dei manganellatori alla maniera diche acciuffarono e uccisero Giacomo Matteotti.