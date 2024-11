Quotidiano.net - La poetica nostalgia del commissario Bordelli

Marco Vichi Ilaccarezzò la foto di sua madre con la punta delle dita, e poi fece la stessa cosa con la foto di suo padre, che lo fissava con aria ironica. Lasciò il libro di poesie sul marmo della tomba, immaginando la pioggia che avrebbe fatto gonfiare le pagine. Ma forse prima della pioggia qualche curioso si sarebbe avvicinato e avrebbe letto qualche verso, e magari qualcuno avrebbe rubato quello strano libretto, lo avrebbe portato a casa per leggerlo con calma. Non sarebbe stato un furto, le poesie appartenevano al mondo. Non avrebbe mai arrestato un ladro di poesie, pensò sorridendo, tantomeno se erano le poesie di sua mamma. Si voltò a destra e a sinistra, e vide più in là altre due persone, due donne, una giovane e una piuttosto vecchia, ognuna davanti al proprio morto.