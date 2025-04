Ilgiorno.it - Colonno, quattro lavoratori in nero nel cantiere: attività sospesa e multe per 30mila euro

(Como), 3 aprile 2025 – I militari della Guardia di finanza di Menaggio, hanno scopertodi origine cinese impiegati in all’interno di unedile a. Durante il controllo i finanzieri, dopo aver individuato le possibili vie di fuga dall’area del, sono intervenuti identificando sei uomini impegnati in opere di ristrutturazione come la realizzazione di una scalinata e l’intonacatura delle pareti all’interno dell’area nei pressi della strada statale. I, colti di sorpresa, hanno tentato di dissimulare i motivi della loro presenza, tenendo anche atteggiamenti non collaborativi, ma la tempestività dell’accesso da parte dei ha reso vano ogni tentativo di rendere versioni diverse. Dopo aver verificato la regolare presenza sul territorio dei cittadini stranieri, hanno proceduto con le verifiche sulle assunzioni alle dipendenze dell’impresa milanese incaricata dei lavori, anch’essa gestita da soggetti di nazionalità cinese.