Liberoquotidiano.it - Un'agenda di priorità che rafforzi il Sistema Brianza

Un'strategica per disegnare concretamente ladel futuro, definita da Assolombarda grazie all'ascolto e al coinvolgimento di tutti gli attori del territorio. Questo è stato l'obiettivo del Progetto Monza e2050, giunto al terzo anno del suo sviluppo, realizzato con il contributo del Consorzio AAster e presentato oggi nella Sede di Monza edell'associazione. Un lavoro di analisi ed elaborazione profonda che ha coinvolto imprese, istituzioni, terzo settore. Ne è emersa una visione strategica che ha indicato su quali direttrici innestare lo sviluppo del territorio, guardando a quali asset siano capaci di renderlo più attrattivo per gli investimenti, senza trascurare le criticità e i nodi ancora da sciogliere. La finalità è creare una coalizione strategica che si assuma la responsabilità di costruire per laun nuovo modello di sviluppo, basato sull'equilibrio tra la centralità dell'impresa e la necessità di investire in ciò che sta "fuori dalla fabbrica".