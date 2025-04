Ilgiorno.it - Ecco perché le rondini sono sempre più piccole e rischiano l’estinzione: lo studio milanese

Milano – Le? Rischiamo di non vederne più, a causa del cambiamento climatico. A dirlo unocondotto da un team del Dipartimento di Scienze e Politiche ambientali dell'università Statale di Milano, pubblicato su 'Journal of Animal Ecology': "Con l'aumento delle temperature, la dimensione delleè diminuita". E "non si tratta di un adattamento evolutivo che garantirebbe un miglior adattamento al climapiù caldo in cui si riproducono, ma potrebbe essere una conseguenza di condizioni ambientali peggiorate e compromettere la loro sopravvivenza a lungo termine". Cambiamenti nellein pianura padana La ricerca, condotta sulla popolazione italiana di(Hirundo rustica) nidificanti in Pianura Padana nell'arco di 31 anni, dal 1993 al 2023, ha scoperto che in questi decenni si è verificato "un calo significativo nella massa corporea, nella lunghezza dello sterno e delle ali" degli uccelli monitorati, "mentre il be le zampe non hanno subito variazioni altrettanto evidenti".