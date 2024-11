Eleonora Daniele la salute mentale e il fratello autistico | Continue crisi e urli era impossibile imporgli il silenzio

Leggi tutto su Open.online

è la conduttrice di Storie Italiane su Rai1. Ha scritto un libro sulladal titolo Ma siamo tutti matti? Il racconto porta undici casi di drammi legati ai problemi della psiche. Una realtà che la famiglia diconosce in prima persona. Perché suoera: «Sono la più piccola di quattro figli, e Luigi aveva cinque anni più di me; (pausa) avevo bisogno di accendere un riflettore sul problema dell’assistenza e sulla successiva impotenza delle famiglie nell’occuparsi di vicende così complesse». Secondo la conduttrice dopo la legge Basaglia del 1978 «tutto il sistema di cura della malattiaha subito un arresto importante; oggi siamo nell’emergenza, figlia di anni e anni di deficit e tutto si è aggravato». IlTra i casi si parla di quello di Alberto Scagni, che ha ucciso la sorella: «La mamma la sento di frequente; spesso non si comprende il dramma delle famiglie, di chi si ritrova in casa un malatoed è costretto a denunciare il proprio figlio; (pausa, cambia tono) alcune denunce dovrebbero partire in automatico, d’ufficio, e non aspettare la madre o il padre».