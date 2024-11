Thesocialpost.it - Capotreno accoltellato, una collega: “Se un passeggero è violento, evitiamo di chiedere il biglietto”

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Sta suscitando un’ondata interminabile di rabbia e sdegno in Italia la notizia che arriva dalla Liguria. Undi 44 anni, Rosario Ventura, è statoper due volte a un fianco per aver chiesto ila una coppia di giovani stranieri. A sferrare i fendenti è stato il 21enne egiziano Fares Kamel Salem AlShahhat. La ragazza 16enne che era con lui, anche lei di origini egiziane, è stata invece denunciata.Leggi anche: Genova,sul regionale: scatta lo sciopero nazionale “Non chiediamo ilai violenti”: esplode la polemica Ma le parole di unadelfanno esplodere la polemica. “Quando salgo su treni che servono determinati quartieri so già che potrò avere dei problemi. – spiega a Repubblica Laura Andrei, dieci anni da, ora segretaria di Fit Cgil – E li ho incontrati spesso: gente che non ha nulla da perdere, per la quale pochi euro in tasca o spesi in unfanno la differenza, oppure il branco che agisce per pura prepotenza, specie con le donne.