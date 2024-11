Anteprima24.it - Meomartini, sconfitta in trasferta contro il Solofra

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 2 novembre laha perso la partita in, una delle compagini più complete e forti, candidata alla vittoria del girone, se non del campionato, di Divisione Regionale 1. La squadra di coach Massimo Tipaldi ha chiuso l’incon un perentorio -30 che, però, non rispecchia l’andamento della partita. Nel primo quarto, i ragazzi del presidente Stefano Capitanio hanno subito immediatamente un break di 11-2 e hanno poi chiuso la frazione sul -17 (28-11). Dal secondo periodo i beneventani hanno preso ritmo e non hanno mollato. Sono andati più volte a -12 con palla in mano e con la possibilità, quindi, di accorciare ulteriormente le distanze, ma non sono riusciti a colmare il gap subito all’inizio della gara.