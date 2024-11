'Liberiamo Napoli dalle violenze', sabato assemblea pubblica

Leggi tutto su Ildenaro.it

Il 9 novembre alle 10, anche Foqus, la Fondazione Quartieri Spagnoli ETS e Dpdb – Dalla Parte Dei Bambini – Impresa Sociale, saranno in Piazza Cavour, a, per unirsi alle altre realtà del territorio e chiedere un piano straordinario di risorse per l’educativa. Dopo la morte di Emanuele Tufano, di quindici anni, e quella del 19enne Santo Romano, il tema dell’educazione e della prevenzione è di terribile attualità. Da anni, Foqus e Dpdb lavorano sul territorio per promuovere pratiche innovative e inclusive di educaizione e quindi «non potevano restare indifferente dinanzi ad una «chiamata» così importante, che vede il coinvolgimento massiccio delle forze associative napoletane».