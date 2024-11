Tvpertutti.it - GF, Helena inchioda Lorenzo: «Hai preso il telefono?» Lui fa confessione

A distanza di quasi una settimana dal rientro nella casa del Grande Fratello di Shaila Gatta eSpolverato (sono protetti dagli autori?) il concorrente si è deciso ad avere un confronto conPrestes. In tale occasione sono stati toccati svariati argomenti. Oltre che parlare di quanto accaduto tra di loro, infatti, la modella ha fatto anche delle domande piuttosto pungenti al suo compagno d'avventura. Nello specifico, gli ha chiesto di raccontare la verità in merito alla faccenda del. Si vocifera, infatti, che Shaila eabbiano avuto modo di consultare i cellulari mentre erano in Spagna. Sarà davvero così? Inoltre,ha fatto unainaspettata sul rapporto con la Gatta.