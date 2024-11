Dilei.it - Barron, chi è il figlio di Donald e Melania Trump

È cresciuto alla Casa Bianca ma ha vissuto gran parte della sua vita, fino ad ora, lontano dai riflettori. Un po’ per timidezza, un po’ per scelta ben precisa della sua celebre mamma, da sempre molto riservata e protettiva.è ilpiù piccolo die della moglie. Per il Tycoon si tratta del quinto erede dopoJunior, Ivanka, Eric e Tiffany, nati dai precedenti matrimoni con Ivana e Marla Ann. Chi èè nato il 20 marzo 2006, un anno dopo il matrimonio dei suoi genitori(vero nome Melanija Knavs). A scegliere il nome del ragazzo è stato l’ex Presidente degli Stati Uniti: di origine inglese, il suo significato originale è “uomo libero” e “nobile”.non ha assistito al parto di, che non ha avuto altri eredi dopo. Quest’ultimo ha trascorso la sua infanzia nel lussuoso attico della sua famiglia a New York City, mentre frequentava prestigiose scuole private nell’Upper West Side di Manhattan.