Corsa alla Casa Bianca, su radio e tv Italia se ne parla ogni 11 minuti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il duello fra Donald Trump e Kamala Harris per la presidenza degli Stati Uniti appassiona anche i media Italiani. Nell'ultimo mese, infatti, i nomi dei due candidati alla Casa Bianca hanno ottenuto sulle radio e tv Italiane 3.827 citazioni, una ogni 11 minuti.Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche Italiane svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative a Trump e Harris nel periodo che va da sabato 28 settembre a lunedì 28 ottobre.A ottenere il maggior numero di menzioni (1.960) è l'attuale vicepresidente Kamala Harris, mentre Donald Trump si ferma a quota 1.867. Iltempo.it - Corsa alla Casa Bianca, su radio e tv Italia se ne parla ogni 11 minuti Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il duello fra Donald Trump e Kamala Harris per la presidenza degli Stati Uniti appassiona anche i mediani. Nell'ultimo mese, infatti, i nomi dei due candidatihanno ottenuto sullee tvne 3.827 citazioni, una11.Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive efonichene svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dalto. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative a Trump e Harris nel periodo che va da sabato 28 settembre a lunedì 28 ottobre.A ottenere il maggior numero di menzioni (1.960) è l'attuale vicepresidente Kamala Harris, mentre Donald Trump si ferma a quota 1.867.

ROMA (ITALPRESS) – Il duello fra Donald Trump e Kamala Harris per la presidenza degli Stati Uniti appassiona anche i media italiani.

