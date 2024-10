Romadailynews.it - Cina: il sogno dell’astronauta Song Lingdong diventa realta’

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Jiuquan, 30 ott – (Xinhua) – Nato in una famiglia rurale della contea di Caoxian, nella provincia orientale cinese dello Shandong,e’ rimasto affasto dallo spazio all’eta’ di 13 anni, quando ha assistito al lancio del Shenzhou-5 insieme ai suoi compagni di classe. L’emozione di quel momento ha messo in moto il suodi viaggiare nello spazio. Oggi, a 34 anni, e’ uno dei tre membri dell’equipaggio a bordo del veicolo spaziale Shenzhou-19, il che lo rende il piu’ giovane astronauta del gruppo. E’ anche il primo astronauta maschio nato negli anni Xinhuanta a partecipare alle missioni cinesi di volo spaziale. Quando e’ arrivato il momento di iscriversi all’universita’, ha scelto di iscriversi come cadetto all’accademia di volo, il percorso che lo ha avvito di piu’ al suodello spazio.