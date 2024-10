Bergamonews.it - Polizia di frontiera dell’aeroporto di Orio, un funzionario nella maxi inchiesta su dossier e spionaggio

(Di martedì 29 ottobre 2024)al Serio. Centinaia di migliaia di accessi abusivi sui personaggi pubblici per cui venivano costruitial fine di screditarli. Ci sarebbe anche R.B.,in servizio all’ufficio dididial Serio, nel calderone dell’della Dda di Milano che sta facendo rumore in tutta Italia.che ha smantellato un network di presunti spioni guidato dall’ex super poliziotto Carmine Gallo, considerato il braccio operativo di Enrico Pazzali, il presidente di Fondazione Fiera e titolare di Equalize, la società di investigazione perno di una attività diaggio a livello industriale definita “inquietante” dai magistrati, in quanto avrebbe potuto essere in grado di “tenere in pugno” cittadini e istituzioni” e “condizionare” dinamiche “imprenditoriali e procedure pubbliche, anche giudiziarie”.