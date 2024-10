Linea d’Ombra Festival, giovedì 31 ottobre la presentazione al Comune di Salerno (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutigiovedì 31 ottobre 2024, alle ore 10, nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno si presenta la 29esima edizione di Linea d’Ombra Festival. Proiezioni in e fuori concorso; Ring, incontri con personalità illustri del cinema italiano ed europeo; Media Education Factory, matinée di cinema dedicate alla formazione di giovani studenti e progetti speciali, e il Quinto Elemento, il laboratorio permanente di sperimentazione dedicato all’intersezione delle arti, saranno ancora una volta i “luoghi” d’incontro di un Festival che promuove le migliori produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali e facilita il dialogo tra le diverse forme di creatività giovanile. Anteprima24.it - Linea d’Ombra Festival, giovedì 31 ottobre la presentazione al Comune di Salerno Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti312024, alle ore 10, nella sala del Gonfalone deldisi presenta la 29esima edizione di. Proiezioni in e fuori concorso; Ring, incontri con personalità illustri del cinema italiano ed europeo; Media Education Factory, matinée di cinema dedicate alla formazione di giovani studenti e progetti speciali, e il Quinto Elemento, il laboratorio permanente di sperimentazione dedicato all’intersezione delle arti, saranno ancora una volta i “luoghi” d’incontro di unche promuove le migliori produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali e facilita il dialogo tra le diverse forme di creatività giovanile.

