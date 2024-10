Terracina / Chiuso ristorante abusivo e con gravissime carenze igienico-sanitarie (Di lunedì 28 ottobre 2024) Terracina – Un ristorante completamente abusivo e con gravissime carenze igienico sanitarie è stato Chiuso a Terracina nel corso di un’operazione della Polizia Locale di Terracina insieme ai Carabinieri del NAS e al personale della ASL. Le sanzioni al titolare, un cittadino straniero, al momento ammontano a circa 10 mila euro. L’operazione rientra nell’ambito dei L'articolo Terracina / Chiuso ristorante abusivo e con gravissime carenze igienico-sanitarie Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Terracina / Chiuso ristorante abusivo e con gravissime carenze igienico-sanitarie Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di lunedì 28 ottobre 2024)– Uncompletamentee conè statonel corso di un’operazione della Polizia Locale diinsieme ai Carabinieri del NAS e al personale della ASL. Le sanzioni al titolare, un cittadino straniero, al momento ammontano a circa 10 mila euro. L’operazione rientra nell’ambito dei L'articoloe conTemporeale Quotidiano.

Terracina / Chiuso ristorante abusivo e con gravissime carenze igienico-sanitarie

"Un ristorante completamente abusivo e con gravissime carenze igienico sanitarie è stato chiuso a Terracina nel corso di un’operazione della polizia ... (h24notizie.com)

TERRACINA – Nei giorni scorsi, il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione Sanitaria di Latina ha effettuato un controllo presso un esercizio di ristorazione situato a Terracina, finalizzato a tutelare ... (temporeale.info)

TERRACINA – Nei giorni scorsi, il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione Sanitaria di Latina ha effettuato un controllo presso un esercizio di ristorazione situato a Terracina, finalizzato a ... (radioluna.it)