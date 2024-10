Il centrodestra ha vinto le elezioni regionali in Liguria (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il sindaco di Genova Marco Bucci sarà il nuovo presidente della Giunta regionale della Liguria. Il candidato del centrodestra ha ottenuto il 48,6 per cento dei voti sconfiggendo il dem Andrea Orlando a capo dello schieramento di centrosinistra (47,5 per cento) che comprendeva Partito democratico, Movimento 5 stelle, Azione e Alleanza Verdi e Sinistra. Tra le due coalizioni è stato un testa a testa fino alle ultime sezioni ed è stata decisa per poche centinaia di migliaia di voti. Al momento con milleseicentosettanta sezioni scrutinate sono 268.170 voti per la coalizione di Bucci contro i 261.472 di Orlando. A pesare elettoralmente è stata la decisione del Movimento 5 stelle di impedire l’ingresso di Italia viva nella coalizione del centrosinistra, perdendo così i voti decisivi per la vittoria. Linkiesta.it - Il centrodestra ha vinto le elezioni regionali in Liguria Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il sindaco di Genova Marco Bucci sarà il nuovo presidente della Giunta regionale della. Il candidato delha ottenuto il 48,6 per cento dei voti sconfiggendo il dem Andrea Orlando a capo dello schieramento di centrosinistra (47,5 per cento) che comprendeva Partito democratico, Movimento 5 stelle, Azione e Alleanza Verdi e Sinistra. Tra le due coalizioni è stato un testa a testa fino alle ultime sezioni ed è stata decisa per poche centinaia di migliaia di voti. Al momento con milleseicentosettanta sezioni scrutinate sono 268.170 voti per la coalizione di Bucci contro i 261.472 di Orlando. A pesare elettoralmente è stata la decisione del Movimento 5 stelle di impedire l’ingresso di Italia viva nella coalizione del centrosinistra, perdendo così i voti decisivi per la vittoria.

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha battuto la coalizione di centrosinistra di Andrea Orlando per qualche migliaio di voti. Il Pd è il partito più votato, flop per il Movimento 5 stelle che non arriva ...

Elezioni Liguria, "Bucci ha vinto". Il centrodestra inizia ad esultare, Orlando sconfitto

«Bucci ha vinto ... (scrutinate 1512 sezioni su 1.785) alle elezioni regionali della Liguria, in base ai dati pubblicati sul sito Eligendo del Viminale, il candidato alla presidenza della Regione del ...

Elezioni in Liguria, esulta il centrodestra. Meloni: "I cittadini confermano la fiducia alle nostre politiche"

A spoglio non ancora concluso il risultato è già evidente: Marco Bucci, il candidato del centrodestra, conquista la Regione Liguria. E arrivano i primi messaggi da parte degli esponenti di centrodestr ...

Elezioni Liguria 2024 | Chi ha vinto: i risultati in diretta

Il centrodestra è leggermente in vantaggio ma si profila un testa a testa al fotofinish per le elezioni regionali della Liguria. Lo spoglio delle schede è in corso dalle 15 di oggi, lunedì 28 ottobre.

Elezioni regionali in Liguria, vince il centrodestra: Bucci presidente

Il centrodestra conquista la Liguria. Il sindaco di Genova, Marco Bucci, è il nuovo presidente della regione. Una vittoria al fotofinish contro il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando.