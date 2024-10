Gallipoli e Tuglie: cane e gatto caduti in cisterne, salvati dai vigili del fuoco Tra sabato e ieri (Di lunedì 28 ottobre 2024) cane cade in una cisterna, intervengono i vigili del fuoco per salvarlo. E’ accaduto sabato a Gallipoli nelle vicinanze della Strada Provinciale 221. L’animale era caduto accidentalmente in una cisterna di proprietà con una profondità di circa 4 metri, parzialmente coperta da arbusti. Grazie al personale dei vigili del fuoco, che ha messo in sicurezza l’area e utilizzato appositi mezzi di recupero, il cane è stato salvato senza riportare ferite. Dopo l’intervento, la cisterna è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori incidenti. (leccesette.it) L'articolo Gallipoli e Tuglie: cane e gatto caduti in cisterne, salvati dai vigili del fuoco <small class="subtitle">Tra sabato e ieri</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Gallipoli e Tuglie: cane e gatto caduti in cisterne, salvati dai vigili del fuoco Tra sabato e ieri Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)cade in una cisterna, intervengono idelper salvarlo. E’ accadutonelle vicinanze della Strada Provinciale 221. L’animale era caduto accidentalmente in una cisterna di proprietà con una profondità di circa 4 metri, parzialmente coperta da arbusti. Grazie al personale deidel, che ha messo in sicurezza l’area e utilizzato appositi mezzi di recupero, ilè stato salvato senza riportare ferite. Dopo l’intervento, la cisterna è stata messa in sicurezza per evitare ulteriori incidenti. (leccesette.it) L'articoloindaidel Tra proviene da Noi Notizie..

Gallipoli e Tuglie: cane e gatto caduti in cisterne, salvati dai vigili del fuoco Tra sabato e ieri

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente in mattinata sulla Statale 101, Gallipoli-Lecce, verso il capoluogo salentino. Una Citroën C3, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata lungo la... (Quotidianodipuglia.it)

Un gattino cade nel pozzo, resta intrappolato nel tubo di scolo delle acque piovane e viene salvato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Dopo ... (msn.com)

Somministrare due volte al giorno la quantità indicata nella tabella, in concomitanza dei pasti. Agitare bene il flacone, inserire la siringa graduata nell'apposito foro e prelevare la quantità ... (dica33.it)

Scopri dove vedere Cane e gatto in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Cane e gatto in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi ... (comingsoon.it)