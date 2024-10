Cestino dei rifiuti usato come cassonetto degli ingombranti, dentro ci finisce una sedia: la denuncia (Di domenica 27 ottobre 2024) "La mamma dei cretini è sempre incinta". Sceglie la frase attribuita all'eclettico intellettuale pescarese Ennio Flaiano il cittadino che sulla sua pagina Facebook ha immortalato una sedia "gettata" in un normale Cestino dei rifiuti lungo viale Gabriele d'Annunzio. Un ingombrante che andrebbe Ilpescara.it - Cestino dei rifiuti usato come cassonetto degli ingombranti, dentro ci finisce una sedia: la denuncia Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "La mamma dei cretini è sempre incinta". Sceglie la frase attribuita all'eclettico intellettuale pescarese Ennio Flaiano il cittadino che sulla sua pagina Facebook ha immortalato una"gettata" in un normaledeilungo viale Gabriele d'Annunzio. Un ingombrante che andrebbe

