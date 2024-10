Al lavoro di domenica cade da un'impalcatura: grave operaio (Di domenica 27 ottobre 2024) Un operaio di 53 anni è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale del Mare per ferite riportate durante lavori di ristrutturazione: sarebbe caduto da un’impalcatura mobile di circa 3 metri, mentre svolgeva lavori in un negozio nella zona vesuviana.L'operaio ferito, di origini ghanesi Napolitoday.it - Al lavoro di domenica cade da un'impalcatura: grave operaio Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Undi 53 anni è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale del Mare per ferite riportate durante lavori di ristrutturazione: sarebbe caduto da un’mobile di circa 3 metri, mentre svolgeva lavori in un negozio nella zona vesuviana.L'ferito, di origini ghanesi

