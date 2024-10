Ilgiorno.it - Se Fido combina guai. L’esperto del quieto vivere: "Addio alle liti coi vicini"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sono diventati parte integrante delle nostre famiglie ma non sempre la presenza di cani e gatti è ben tollerata daidi casa. Così che spesso nei condomini ci sono discussioni per il cane che abbaia quando la mattina i proprietari escono di casa per andare al lavoro, o ancora per il gatto che salta da un balcone all’altro o il caso, nelle villette o nelle abitazioni con giardino, del cane un po’ troppo irruento quando qualcuno si avvicina al cancello o arriva il postino. Semplici esempi della difficoltà nella gestione del cane (e degli altri animali) e nella convivenza che a volte finiscono persino in tribunale. Sull’argomento a Monza martedì 29 ottobre si svolgerà un incontro rivolto proprio ai proprietari degli animali da compagnia. D1718.