Scanzi rissa con Coghe Pro Vita a Otto e mezzo | Insulti personali

(Di sabato 26 ottobre 2024) Durante la puntata del 25bre di ““, il programma condda Lilli Gruber su La7, è andata in scena una notevole(verbale) tra Andreadel Fatto Quotidiano e Jacopo, portavoce del movimento Pro. Il titolo della puntata è di strettissima attualità ed è: “Giuli-Spano, l’omofobia e i fratelli coltelli”.parte in quarta: “Il livello di questa classe dirigente è imbarazzante, come dimostra ciò che accade in consiglio dei ministri con doppia, tripla, quadrupla morale. Ma la cosa che mi fa più paura, è la volontà che ha questo governo – che sui temi di amore, famiglia, diritti coincide perfettamente con Pro– è di imporre idee oscurantiste alle nostre vite. Meloni la pensa come, poi nellafa l’esatto contrario”. A quel puntoreplica: “Questa è l’esatta differenza tra destra e sinistra.