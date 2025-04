Gamberorosso.it - Rosso di Sera: debutta lo speciale televisivo che vi porta dentro il Vinitaly

Gamberotorna alcon una veste tutta nuova. La testata giornalistica sarà presente con un ampio stand (padiglione 9-C16) proponendo un calendario eventi mai così ricco: degustazioni, dirette, confronti sui temi più attuali e tante novità editoriali. Per l’occasione, sarà presentato il nuovo sito web, totalmente rivisto per una nuova esperienza da mobile, insieme al corso di alta formazione “Il Vino del Futuro”, diretto dal prof. Attilio Scienza, per un totale di 150 ore di lezione fruibili online on demand. Tra le grandi novità un nuovotv. Per rendere l’esperienza ancora più immersiva, dal 6 al 9 aprile sarà possibile seguire i volti più noti di Gamberosul nuovo format tvdiche verrà girato durante la fiera e che andrà in onda alle ore 21 su Sky (canali 415 e 133), su digitale terrestre (canale 257) e sulla nuova piattaforma gambero