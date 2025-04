Suor Paola anche l’aquila Olimpia per l’ultimo saluto alla super-tifosa

Si è tenuto nella chiesa della Gran Madre di Dio il funerale di Suor Paola, la Suora e tifosa biancoceleste. Una commemorazione toccante, che ha visto la partecipazione di tantissime persone tra amici, parenti e semplici tifosi."Il mio ricordo di Suor Paola è legato a tante cose: alla So.Spe, alle tante iniziative fatte assieme e ai miei figli, che sono cresciuti con lei. Lei riusciva a ottenere tanto", ha detto Paolo Bonolis. Presenti anche Claudio Lotito, Damiano Tommasi, alcuni ex giocatori della Lazio come Stefan Radu, Stefano Fiore e Fernando Orsi, oltre al comico Andrea Giuliani. "Le volevo un bene enorme, era un punto di riferimento", ha rimarcato l'ex portiere della Lazio. Un emozionato Maurizio Manzini ha ricordato "il bagno fatto assieme a lei nella fontana del Gianicolo, un voto che dovevamo sciogliere".

