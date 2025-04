Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo suona un flauto ricavato da una carota: il video fa il giro del web

Sta facendo ildel web unche mostra reIII mentreunda una. La clip, molto divertente, è stata girata durante un’insolita performance nel corso di un ricevimento al castello di Windsor dedicato alla musica. Quando i componenti della London Vegetable Orchestra (Lvo), una orchestra i cui componentino strumenti realizzati da ortaggi, gli hanno chiesto di unirsi in una esibizione improvvisata, il Re non ci ha pensato due volte. NelIII cerca di tenere il tempo della canzone e intanto sorride per i suoni prodotti dal suoe dagli altri strumenti. In questo modo il sovrano ha unito due sue grandi passioni, quella per il mondo rurale e quella per la musica. La Lvo ha al suo interno tutti musicisti professionisti ed è stata fondata più di 10 anni fa da alcuni studenti della Royal Academy of Music.