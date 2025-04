Dazi Usa Trump | La mia linea non cambierà mai

Trump tira dritto, i Dazi introdotti dagli Stati Uniti non si toccano. Mentre la Cina annuncia tariffe del 34% speculari a quelle adottate da Washington nei confronti di Pechino, il presidente americano ribadisce la sua posizione con un post sul social Truth. "I cinesi se la .L'articolo Dazi Usa, Trump: "La mia linea non cambierà mai" proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

