Il Consorzio del Lambrusco risponde ai fuoriusciti: "Delusi ma aperti al dialogo. Ricorso legale sul nome? Ipotesi estrema"

C’è rammarico nella stanze deltutela, c’è la disponibilità alper provare a ricucire lo strappo, ma c’è anche la consapevolezza che un grande ente che opera in regime di erga omnes può scegliere la via più dura, più antipatica, rappresentata dalla causaa tutela di un marchio protetto dall’Unione europea, che col recente regolamento 2024/1143 sulle Indicazioni geografiche ha addirittura rafforzato il ruolo delle organizzazioni professionali nelle azioni a difesa di una denominazione.La nascita de I Custodi del, associazione composta da 26 aziende tra Modena e Reggio Emilia e presentata lo scorso 31 marzo, è quasi un fulmine a ciel sereno nello storico distretto spumantistico della Pianura Padana. Una spaccatura che apre degli interrogativi importanti, in un momento in cui il settore vitivinicolo deve affrontare il grave problema dei dazi imposti dagli Stati Uniti.