Uomini e Donne Giovanni si scusa con Agnese ma è bufera sui social

Giovanni Agnese "Uomini e Donne". Giovanni Siciliano, uno dei cavalieri del programma televisivo "Uomini e Donne," si è recentemente trovato al centro di una polemica sui social dopo aver attaccato duramente la dama Agnese, in seguito alla sua decisione di interrompere la loro frequentazione.

"Uomini e Donne", cos'è successo tra Giovanni e Agnese

Dopo la rottura con Agnese, Giovanni non ha esitato a criticarla pubblicamente, arrivando persino a fare dichiarazioni molto compromettenti. In particolare, ha raccontato di un episodio in cui, secondo lui, Agnese gli sarebbe saltata addosso.

