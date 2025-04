Dazi Tajani Con gli Usa tratta la Commissione Europea non noi

Dazi "non si può negoziare (direttamente) con gli Stati Uniti perché la competenza del commercio internazionale è della Commissione Europea, quindi tratta il commissario (Ue al Commercio) Sefcovic, ascoltando e confrontandosi con noi". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa al termine della ministeriale Esteri della Nato a Bruxelles. "Poi si possono fare operazioni di politica commerciale ed è quello che stiamo facendo noi", ha detto Tajani a proposito del Piano d'azione presentato nelle scorse settimane per sostenere l'export delle imprese italiane.Fonte video: Farnesinalcr/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo

Dazi, Tajani “Con gli Usa tratta la Commissione Europea, non noi” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Sui dazi "non si può negoziare (direttamente) con gli Stati Uniti perché la competenza del commercio internazionale è d ... (italpress.com)

Tajani, 'singoli Stati non possono negoziare con gli Usa' - "Non si può negoziare con gli Stati Uniti perché la competenza del commercio internazionale è della Commissione Europea, quindi tratta il Commissario Sefcovic, ascoltando e confrontandosi con noi". (A ... (ansa.it)

Tajani: non si negozia per singoli Stati - Chi rilancia con contro-dazi e chi chiede lo stop del green deal europeo. Reazioni di genere differente dettate da necessità differenti. Il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso… Leggi ... (informazione.it)