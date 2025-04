Cosa mangia Roberto Bolle | nella sua dieta pesce essiccato e 7 litri d’acqua al giorno

Roberto Bolle è sicuramente uno dei miglior ballerini del panorama internazionale, questo frutto anche di un allenamento serio e costante e una dieta che gli permette di essere sempre al top. Negli anni Bolle ha spiegato che il suo piano alimentare prevede soprattutto pesce, verdura, frutta fresca e secca. Alla pasta predilige il riso, evita la carne e beve sette litri d'acqua al giorno. A Splendida Cornice, nel 2025, ha rivelato che per i suoi snack mangia frutta secca, cioccolato fondente o addirittura pesce essiccato, Non fuma, beve vino solo per brindare. Ma nella sua vita, non ha sempre mangiato correttamente, anzi, c'è stato un periodo in cui per mancanza di tempo si cibava di cibi precotti o junk food e merendine. Un giorno però decise di disintossicarsi. Come riporta il Messaggero, l'etoile, in alcune interviste di qualche tempo fa, dichiarò:"Non seguo una dieta particolare, ma sono molto attento a quello che mangio.

